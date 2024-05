Посол США в Израиле призвал почтить память американцев, погибших с 7 октября

Посол США в Иерусалиме Джейкоб Лью в своем Х-блоге призвал почтить память американцев, погибших 7 октября, а также после этой даты в результате терактов и во время прохождения службы в ЦАХАЛе.

Это пост приурочен к Дню памяти павших в войнах и терактах, который отмечают в Израиле 12 и 13 мая.

Джейкоб Лью отмечает, что среди погибших в результате атаки ХАМАСа 7 октября было более 30 граждан США, и еще 23 гражданина США погибли в боях с ХАМАСом в секторе Газы. "Мы скорбим о них и о том, какую большую цену они заплатили", - говорит в видео посол США.

Days like Yom HaZikaron underscore our shared pain, but also highlight the unbounded resilience and endless resolve of the Israeli people.

