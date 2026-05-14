Представитель турецкой общины Германии впервые возглавил федеральную землю

Представитель партии "Зеленых" Джем Оздемир стал новым премьер-министром Баден-Вюртемберга. Он – первый представитель общины выходцев из Турции, возглавивший в Германии правительство федеральной земли.

Оздемир, родившийся 60 лет назад в Швабии в семье иммигрантов называет себя "анатолийским швабом". Когда депутаты от "Альтернативы для Германии" потребовали, чтобы он убирался на родину, Джем ответил: "Прямо в эту субботу. Самолетом до Штутгарта, а там поездом до Бад Ураха".

Его родители приехали в Германию как гастарбайтеры, и гражданином Германии он стал только в 18 лет. Он работал воспитателем в детском саду, а потом, получив образование социального психолога, пошел в политику, в 1994 году став одним из первых этнических турок в Бундестаге. Он известен как критик Владимира Путина и Реджепа-Тайипа Эрдогана.

Баден-Вюртемберг – один из главных промышленных центров Германии. В Штутгарте расположены штаб квартиры таких гигантов, как Mercedes-Benz и Porsche. Несмотря на принадлежность к "Зеленым", Оздемир готов к диалогу с бизнесом, заявляя, что его цель – повысить конкурентоспособность федеральной земли.