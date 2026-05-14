Экстракт грибов может заменить синтетические удобрения и улучшить вкус томатов и дынь

Ученые из Еврейского университета Иерусалима нашли новый метод повышения урожайности и вкуса овощей. Исследователи использовали натуральный экстракт грибка вместо синтетических удобрений.

Исследователи под руководством профессора Магги Леви предложили новый подход к ведению сельского хозяйства. Ученые применили в качестве удобрений экстракт дрожжеподобного грибка Pseudozyma aphidis. Экстракт воздействует на растения как мощный природный стимулятор, ускоряя их развитие на всех этапах. Работа опубликована в журнале Plant physiology.

Эксперименты проводились на кукурузе, дынях и томатах. В результате семена прорастали быстрее, а цветение наступало на одну-две недели раньше. Урожайность томатов выросла более чем на 60%, а масса плодов дыни увеличилась в несколько раз. Но главным достижением стало улучшение качественных характеристик. Томаты стали более плотными, ароматными и сладкими, что подтвердили сенсорные тесты. Механизм действия экстракта связан с выработкой молекул, схожих с гормонами роста, и особых веществ, помогающих растениям эффективнее усваивать железо из окружающей среды.

Этот метод открывает путь к экологически чистому производству продуктов питания, снижая потребность в пестицидах и химикатах, которые загрязняют почву и воду. Переход на микробные экстракты поможет обеспечить продовольственную безопасность растущего населения планеты без ущерба для экологии.

Профессор Магги Леви отмечает: "Наши результаты показывают, что экстракт соединений, секретируемых грибком Pseudozyma aphidis, выступает эффективным агентом для повышения как количества, так и качества сельскохозяйственной продукции. Используя натуральный экстракт, а не живые культуры, мы можем предоставить фермерам более надежный и экологичный инструмент для увеличения урожайности и улучшения вкуса овощей на нашем столе". В будущем команда планирует детально изучить конкретные молекулы, отвечающие за столь мощный эффект.