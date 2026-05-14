последняя новость: 14:43
Ближний Восток

С опозданием на пять лет начал работу восьмой съезд ФАТХа

Палестинская администрация
время публикации: 14 мая 2026 г., 13:23 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 13:25
Движение ФАТХ, стоящее у власти в Палестинской автономии, проводит свой восьмой съезд. В его работе участвует 2580 делегатов, а заседания проходят одновременно в Рамалле, Газе, Каире и Бейруте.

Согласно уставу, съезд должен был состояться еще в 2021 году. Участникам предстоит избрать Центральный комитет в составе 18 человек, и Революционный совет, в который входят 80 активистов ФАТХа. Противники движения заявляют, что делегаты были тщательно отобраны, чтобы обеспечить нужный руководству результат.

Вопрос, не вынесенный на повестку дня съезда, но являющийся центральным, касается преемника нынешнего лидера ФАТХА и председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса, которому уже 90 лет. Ведущий кандидат на его место – "вице-президент Палестины" Хусейн аш-Шейх.

