ЦАХАЛ заявил о ликвидации террориста на севере Газы

ЦАХАЛ сообщает, что бойцы Северной бригады, действовавшие в северной части сектора Газы, выявили террориста, который пересек "жёлтую линию" и приблизился к военным, представляя для них непосредственную угрозу.

Сразу после выявления террориста ЦАХАЛ ликвидировал его.

Ранее источники в Газе сообщали, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в Джабалии, на севере сектора. Подтверждались сведения об одном убитом.