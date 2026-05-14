ЦАХАЛ заявил о ликвидации террориста на севере Газы
время публикации: 14 мая 2026 г., 15:06 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 15:54
ЦАХАЛ сообщает, что бойцы Северной бригады, действовавшие в северной части сектора Газы, выявили террориста, который пересек "жёлтую линию" и приблизился к военным, представляя для них непосредственную угрозу.
Сразу после выявления террориста ЦАХАЛ ликвидировал его.
Ранее источники в Газе сообщали, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в Джабалии, на севере сектора. Подтверждались сведения об одном убитом.