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Мир

Выборы в Литве: успех антисемита, подозреваемого в связях с Россией

время публикации: 14 октября 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 11:45
Лидер партии "Заря Немана" Ремигиус Жемайтайтис
Wikipedia.org. Фото: ArmanaviciusZalieckasDeividas

В Литве прошел первый тур парламентских выборов, в ходе которого голосование шло по партийным спискам. Первое место на них заняла оппозиционная социал-демократическая партия, которая будет представлена в парламенте 18 депутатами. На втором месте – консерваторы, которые заручились 17 мандатами.

Однако наибольшее внимание привлечено к занявшей с 14 мандатами третье место партии "Заря Немана", стоящей на право-популистских позициях. Ее лидер Ремигиус Жемайтайтис был изгнан из партии "Свобода и справедливость" из-за антисемитских высказываний. Теперь он возглавляет третью по размерам фракцию в сейме.

Так, Жемайтайтис обвинил евреев в причастности к репрессиям против литовцев в годы советской оккупации. Он также резко осуждает военные действия ЦАХАЛа в секторе Газы и даже предложил приговорить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу к смертной казни.

С точки зрения идеологии "Заря Немана" во многом близка другим ультраправым европейским партиям. Жемайтайтис против помощи Украине, заявляя, что Литва должна в первую очередь заниматься своими внутренними проблемами. Партия выступает против миграции.

Такая идеология оказалась востребованной в первую очередь в провинции. Журналист Витаутас Бруверис, которого цитирует "Немецкая волна", отмечает, что по сути, речь идет о кремлевской пропаганде, застенчиво упакованной для литовской аудитории.

Добавим, что в парламенте Литвы 141 депутат. 70 из них избираются по партийным спискам, 71 – по одномандатным округам. Эти выборы будут проведены через две недели, политическая картина станет ясной только после них.

Мир
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