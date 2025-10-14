x
14 октября 2025
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 69 из 96 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 40 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 14 октября 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 08:44
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 14 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 96 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 69 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 27 ударных БПЛА в семи локациях и падения фрагментов в одной локации. Причинен ущерб в Сумской и Кировоградской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 14 октября были перехвачены 40 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Курской областей, Крыма, над акваторией Черного моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Информация о причиненном ущербе уточняется.

