"Ближний Восток на грани": в СБ ООН проходит обсуждение нападения Ирана на Израиль

Совет безопасности ООН собрался на внеочередное заседание по просьбе Израиля и его постпреда Гилада Эрдана. Иерусалим требует объявить Корпус стражей Исламской революции террористической организацией и ввести санкции в отношении Тегерана.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая заседание, сказал, что "Ближний Восток на грани". По его словам, жители региона оказались перед лицом реальной угрозы полномасштабного разрушительного конфликта. И сейчас наступило время для снижения напряженности и эскалации. Необходимо избегать любых действий, которые могут привести к крупным военным конфликтам. Он отметил, что простые люди уже платят за это самую высокую цену.

Гутерриш коснулся переговоров о прекращении огня в секторе Газы, заявив, что "на нас лежит большая ответственность за обеспечение немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газы, освобождение всех заложников без каких-либо предварительных условий, и снятие всяких препятствий к поставкам гуманитарной помощи. У нас есть общая ответственность за прекращение насилия на оккупированном Западном берегу, за эскалацию ситуации вдоль "синей линии" и восстановление безопасного судоходства в Красном море".

Гуттериш рассказал, что накануне к Совету безопасности обратился представитель Ирана, заявив, что удар по Израилю был нанесен в рамках самообороны в соответствии с Уставом ООН в ответ на неоднократную агрессию Израиля, в частности, в ответ на нападение на иранское дипломатическое представительство в Дамаске 1 апреля. На это Гуттериш заявил: "Я напоминаю всем членам СБ ООН, что Устав организации запрещает применение силы против территориальной целостности или политической независимости любой страны, или любым другим путем, несовместимым с целями ООН".

Наряду с этим генсек ООН выступил с критикой в адрес Израиля, заявив, что им был нарушен принцип неприкосновенности дипломатического представительства и сотрудников.

Представитель США заявил, что Вашингтон решительно осуждает нападение Ирана, которое также представляло угрозу для других стран региона, таких как Иордания и Ирак. Он заявил, что Иран давно нарушает международное право и Устав ООН. Он обвинил Иран в причастности к терактам 7 октябряза счет финансовой и военной поддержки, оказываемой ХАМАСу. "Мы обязаны обеспечить соблюдение Ираном Устава ООН и прекратить эти нарушения". Постпред США заявил, что США рассмотрят дополнительные пути привлечения Тегерана к ответственности за свои действия. "И чтобы было ясно: если Иран продолжит нападения на Израиль или США, он за это ответ", – заявил представитель США.