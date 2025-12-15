Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1391-й день войны

Минобороны РФ 15 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Мирополье, Кондратовка и Рыжевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Приморское, Барановка, Нестерное, Вильча, Волчанские Хутора и Першотравневое Харьковской области. Противник потерял свыше 270 военнослужащих, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Моначиновка, Шийковка, Благодатовка, Подолы Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера "Stryker" и два бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровское, Степановка, Славянск, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и четыре склада горючего. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики, а также зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населенных пунктах Светлое, Гришино и Родинское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Шевченко Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе американская 155-мм гаубица М777. Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляй-Поле, Косовцево Запорожской области, Андреевка и Великомихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Разумовка, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 167 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты оперативно-тактическая ракета "Гром-2", 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 545 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103182 беспилотных летательных аппарата, 639 зенитных ракетных комплексов, 26546 танков и других боевых бронированных машин, 1631 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31915 орудий полевой артиллерии и минометов, 49076 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 153200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).