15 декабря 2025
15 декабря 2025
15 декабря 2025
последняя новость: 09:21
15 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 133 из 153 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 130 беспилотников

время публикации: 15 декабря 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 09:27
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 133 из 153 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 130 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 15 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 153 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 133 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 17 ударных БПЛА в десяти локациях. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской области, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 15 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 130 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Московским регионом, над Калмыкией и Каспийским морем, над территорией Астраханской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Рязанской областей. Сообщается также, что Белгород повергся ракетному обстрелу. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

