Мир

Пропалестинские манифестанты попытались сорвать ханукальное мероприятие в Амстердаме

Антисемитизм
Нидерланды
время публикации: 15 декабря 2025 г., 11:08
Пропалестинские манифестанты попытались сорвать ханукальное мероприятие в Амстердаме
AP Photo/Peter Dejong

Сотни пропалестинских манифестантов вступили в столкновения с полицией на Музейной площади Амстердама. Они протестовали против проведения в расположенном здесь концертном зале мероприятия, посвященного зажжению первой ханукальной свечи. В нем участвовал главный кантор ЦАХАЛа Шай Абрамсон.

Демонстранты, которых было значительно больше разрешенного числа, размахивали палестинскими флагами, скандируя лозунги "Детоубийцы!" и "Кровь на ваших руках!". На определенном этапе они начали метать через полицейское заграждение красные и зеленые дымовые шашки.

Полиция, которая была развернута на месте заблаговременно, применила дубинки, 22 участника беспорядков были задержаны. Один из стражей порядка получил ранения.

Несколькими часами ранее в Сиднее на церемонии зажигания первой ханукальной свечеи был совершен теракт, жертвами которого стали 15 человек и 40 пострадали. После него в еврейских общинах по всему миру были приняты повышенные меры безопасности.

Мир
