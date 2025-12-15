Убийство режиссера Роба Райнера и его жены. Задержан их сын

В воскресенье, 14 декабря, в своем доме в районе Брентвуд на западе Лос-Анджелеса были найдены мертвыми 78-летний режиссер и актер Роб Райнер и его 68-летняя жена Мишель Сингер Райнер.

Журнал People пишет, что по подозрению в убийстве задержан их 32-летний сын Ник Райнер. Обвинения ему пока не предъявлены.

Ник Райнер ранее публично говорил о многолетней зависимости от наркотиков и периодах бездомности. Его опыт лег в основу полуавтобиографического фильма "Быть Чарли", над сценарием к которому он работал вместе с отцом.

Как сообщает агентство Associated Press, пожарное управление Лос-Анджелеса (LAFD) получило вызов о необходимости медпомощи около 15:30 по местному времени и по прибытии обнаружило в доме тела мужчины и женщины. Позже было подтверждено, что убиты Роб и Мишель Райнеры.

Полицейские источники отмечают, что признаков взлома в доме не выявлено.

Роб Райнер – один из самых известных голливудских режиссеров 1980-1990-х годов, автор фильмов "Это – Spinal Tap", "Останься со мной", "Принцесса-невеста", "Когда Гарри встретил Салли", "Мизери" и "Несколько хороших парней", обладатель двух премий "Эмми" за роль Майка "Митхеда" Стивика в сериале "Все в семье".

Райнер родился в еврейской семье. Вырос в Нью-Рошелле, Уэстчестер, Нью-Йорк. В 13 лет с семьей переехал в Лос-Анджелес. Окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.