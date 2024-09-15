Республиканцы боятся, что слова про мигрантов, едящих кошек и собак, будут стоить Трампу выборов

Политические союзники Дональда Трампа выражают недовольство присутствием в ближайшем окружении бывшего президента публицистки Лоры Лумер. Они опасаются, что ее влияние будет стоить Трампу президентства. Израильские СМИ, в частности, Times of Israel, отмечают еврейское происхождение Лумер.

Лумер, сторонница теорий конспирации, опубликовала пост, посвященный индийским корням Камалы Харрис – соперницы Харрис на нынешних выборах. "В случае ее победы Белый дом пропахнет карри, а его центр телефонного обслуживания будет говорить так, что никто ничего не поймет", – написала она пост, оскорбительный для выходцев из Индии.

После этого против Лоры выступила даже представительница ультраправого крыла республиканцев Марджори Тейлор Грин, которая и сама известная сторонница теорий заговоров. Она призвала удалить скандальный пост и сосредоточиться на политике Харрис, а не на ее происхождении.

Выступил против Лумер и влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм. "Мисс Лумер – пятно на нашем обществе", – говорится в заявлении, распространенном его канцелярией. Многие в партии на данном этапе предпочитают осуждать ее анонимно.

Предполагается, что именно Лумер подсказала Трампу фразу, которая после его дебатов с Харрис вызвала наибольший скандал. Бывший президент обвинил иммигрантов с Гаити, проживающих в городе Спрингфилд в штате Огайо, в том, что они похищают и едят домашних питомцев американцев – кошек и собак.

Заявление было официально опровергнуто городскими властями и дало широкую арену для насмешек, прежде всего в интернете. Топлива в огонь добавило и то, что именно Спрингфилд – название города, в котором проживают герои мультипликационного сериала "Симпсоны".