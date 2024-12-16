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Мир

Путин на коллегии МО РФ: "Запад доводит Россию "до красной черты""

Война в Украине
Владимир Путин
время публикации: 16 декабря 2024 г., 15:58 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 16:00
Путин на коллегии МО РФ: "Запад доводит Россию "до красной черты""
Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании расширенной коллегии министерства обороны. По его словам, 2024 год стал знаковым в достижении целей "специальной военной операции". Взято под контроль 189 населенных пунктов.

Глава государства сообщил, что численность российских вооруженных сил достигла 1,5 миллионов человек, и ежедневно заключается более 1000 контрактов с министерством обороны.

Путин заявил, что численность американских войск в Европе достигла 100000 человек. "Планы США по размещению высокоточных ракет средней и малой дальности вызывают обеспокоенность", – сказал он, пригрозив в ответ снять ограничения по размещению таких ракет.

"Запад доводит Россию "до красной черты", Москва не может не отвечать", – подчеркнул Путин.

Мир
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