Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 57 из 69 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 83 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 16 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 69 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 57 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 10 ударных БПЛА в семи локациях. Причинен значительный ущерб в Черниговской и Запорожской областях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 16 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 83 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Московским регионом, над Крымом, над территорией Брянской, Калужской, Смоленской, Тверской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.