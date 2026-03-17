Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Власти Нидерландов расследуют причастность Ирана к нападению на синагогу в Роттердаме

Антисемитизм
Нидерланды
время публикации: 17 марта 2026 г., 17:05 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 17:05
Власти Нидерландов расследуют причастность Ирана к нападению на синагогу в Роттердаме
AP Photo/Virginia Mayo

Министр юстиции Нидерландов Дэвид ван Вил заявил во вторник, 17 марта, что власти расследуют причастность Ирана к нападению на синагогу в Роттердаме.

"В настоящее время проводится целенаправленное расследование причастности Ирана к этому нападению", – заявил ван Вил, добавив, что на данном этапе нет никаких убедительных доказательств этой версии.

Прокуратура Нидерландов сообщила об аресте четырех подозреваемых в возрасте от 17 до 19 лет вскоре после поджога синагоги, добавив, что акт вандализма был, предположительно, совершен с террористическим умыслом.

Ван Вил заявил, что подозреваемые, скорее всего, были завербованы.

Этот инцидент стал одним из нескольких недавних антисемитских нападений в Нидерландах.

