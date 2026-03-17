ЦАХАЛ атаковал ракетные установки "Хизбаллы" в трех районах Ливана

ЦАХАЛ атаковал ракетные установки и десятки объектов инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в трех различных районах Ливана.

Некоторое время назад силы ЦАХАЛа атаковали штабы "Хизбаллы" в Бейруте. Это дополняет серию ударов по другим штабам, которые были атакованы в Бейруте минувшей ночью.

Кроме того, в районе Бекаа в глубине Ливана были атакованы три пусковые площадки, с которых боевики террористической организации запускают ракеты в сторону территории Израиля.

Также были атакованы пусковые установки "Хизбаллы" и склады оружия, предназначенные для реализации террористических нападений на силы ЦАХАЛа и граждан Израиля.