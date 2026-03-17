x
17 марта 2026
|
последняя новость: 17:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 марта 2026
|
17 марта 2026
|
последняя новость: 17:41
17 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ атаковал ракетные установки "Хизбаллы" в трех районах Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 17 марта 2026 г., 16:50 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 16:50
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ атаковал ракетные установки и десятки объектов инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в трех различных районах Ливана.

Некоторое время назад силы ЦАХАЛа атаковали штабы "Хизбаллы" в Бейруте. Это дополняет серию ударов по другим штабам, которые были атакованы в Бейруте минувшей ночью.

Кроме того, в районе Бекаа в глубине Ливана были атакованы три пусковые площадки, с которых боевики террористической организации запускают ракеты в сторону территории Израиля.

Также были атакованы пусковые установки "Хизбаллы" и склады оружия, предназначенные для реализации террористических нападений на силы ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
