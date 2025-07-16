Дональд Трамп: "У нас есть хорошие новости по Газе"

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу сделки по возвращению заложников. На пресс-конференции в Белом доме по случаю подписания президентских указов он сказал: "У нас есть хорошие новости по Газе и хорошие новости еще по нескольким вопросам на Ближнем Востоке, над которыми мы работаем".

Ранее арабский дипломат, участвующий в переговорах в Дохе, сообщил израильскому изданию The Times of Israel об открывшемся "окне возможностей" для заключения соглашения в ближайшие дни. По его словам, прогресс стал возможен после того, как Израиль пошел на значительные уступки относительно размещения своих сил в период 60-дневного прекращения огня.