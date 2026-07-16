Армия РФ атаковала Киев, есть жертвы

В ночь на 16 июля армия РФ нанесла очередной удар по столице Украины. В результате российской атаки на Киев погибли два человека, еще шестеро получили ранения, сообщил мэр Виталий Кличко.

Среди пострадавших – 16-летний юноша. Трое раненых госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана на месте.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, под ударом оказались Дарницкий и Святошинский районы Киева. В Дарницком районе возникли пожары в административно-складском здании, складском помещении и припаркованных рядом грузовых автомобилях. Пожары ликвидированы. Там погибли два человека, еще двое получили травмы, в том числе ребенок.

В Святошинском районе в результате попадания загорелось одноэтажное складское помещение. Пострадали три человека, пожар локализован. Спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки.

Информация о последствиях атаки уточняется.