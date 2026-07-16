Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 16 июля, температура существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 19-32 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 27-42, в Беэр-Шеве – 20-34, на побережье Мертвого моря – 27-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-30, в Ариэле – 19-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-36, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн 60-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В пятницу-субботу – без существенных изменений. В воскресенье – повышение температуры. В понедельник-среду– жарко.