Штат Нью-Йорк запретил строительство новых крупных дата-центров

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала указ, запрещающий строительство крупных дата-центров в штате. Это первый подобный запрет в США, дошедший до стадии реализации.

В последние два года техногиганты и компании, работающие в сфере ИИ, вкладывают сотни миллиардов долларов в строительство дата-центров и другой инфраструктуры для ИИ.

Такое строительство приводит к резкому росту цен на электроэнергию и негативно влияет на водоснабжение. При этом положительный экономический эффект от него для местных властей краткосрочен – только на период самого строительства.

Согласно указу, в течение года штат не будет выдавать экологические разрешения на дата-центры мощностью от 50 мегаватт и выше — пока законодатели Нью-Йорка разрабатывают соответствующий законопроект.

"Пока развитие дата-центров грозит повышением счетов за электричество, истощением наших природных ресурсов и созданием неопределенности для жителей Нью-Йорка, я несу ответственность за то, чтобы действовать и вести за собой", — заявила Хокул в пресс-релизе.

По данным исследовательского центра Pew, Нью-Йорк входит в десятку штатов с наибольшим числом действующих и запланированных дата-центров. В прошлом месяце законодатели штата одобрили законопроект, более всеобъемлющий, чем указ Хокул, но губернатор пока его не подписала.

Ранее подобный запрет был утвержден легислатурой штата Мэн, однако губернатор штата Джанет Миллс наложила вето на этот законопроект, поскольку в нем не было предусмотрено исключение для дата-центра в городке Джей.