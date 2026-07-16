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Спорт

Легкая атлетика. В Бельгии установлены два рекорда Израиля

Легкая атлетика
Рекорды Израиля
время публикации: 16 июля 2026 г., 07:29 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 07:29
Легкая атлетика. В Бельгии установлены два рекорда Израиля
AP Photo/George Walker IV

Израильские легкоатлеты установили два национальных рекорда на турнире в Льеже, Бельгия.

Арбель Хензель во второй раз за неделю улучшил рекорд в беге на 1500 метров для спортсменов не старше 20 лет - 3 минуты 47.60 секунды.

До выполнения критерия юниорского чемпионата мира ему не хватило всего 0.1 секунды.

Ноам Маму установил рекорд в беге на 400 метров - 46.78 секунды.

Он на 2 сотых секунды улучшил рекорд, установленный Эраном Сибони в 2019 году.

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