Легкая атлетика. В Бельгии установлены два рекорда Израиля
время публикации: 16 июля 2026 г., 07:29 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 07:29
Израильские легкоатлеты установили два национальных рекорда на турнире в Льеже, Бельгия.
Арбель Хензель во второй раз за неделю улучшил рекорд в беге на 1500 метров для спортсменов не старше 20 лет - 3 минуты 47.60 секунды.
До выполнения критерия юниорского чемпионата мира ему не хватило всего 0.1 секунды.
Ноам Маму установил рекорд в беге на 400 метров - 46.78 секунды.
Он на 2 сотых секунды улучшил рекорд, установленный Эраном Сибони в 2019 году.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2026