16 мая 2026
Мир

Московская синагога пригласила евреев на съемки сериала о Сталине

Россия
время публикации: 16 мая 2026 г., 14:03 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 14:45
Барельеф со Сталиным, 1960 год
Wikipedia.org. Фото: Fortepan — ID 78012

Московская хоральная синагога пригласила евреев на съемки четырехсерийного фильма об Иосифе Сталине.

В объявлении, опубликованном в соцсетях, говорится, что съемки пройдут днем 31 мая. В объявлении упоминается "военно-исторический фильм режиссера Владимира Бортко, производимый студией "ТриИкс".

Сам режиссер подтвердил, что речь идет о фильме "Сталин". Ранее он заявлял, что этой картиной хочет "развенчать миф о товарище Сталине, который формировался на протяжении долгого времени, начиная с ХХ съезда КПСС".

По словам Бортко, у создателей сериала нет задачи показать Сталина "хорошим или плохим". "Мы хотим показать Сталина таким, каким он, как мне кажется, был на самом деле. И это очень важно не только для меня, но и для людей", – говорил режиссер в интервью ТАСС.

В объявлении синагоги говорится, что прихожан зовут на съемки сцены, посвященной встрече в Москве 1949 года посла Израиля Голды Меир. Съемочной группе "нужны мужчины и женщины на роль евреев". "Требования: евреи по национальности или еврейской внешности. Возраст: 17-70 лет", – говорится в публикации. Участникам съемок предлагают "небольшую компенсацию затраченного времени", кошерный обед и буфет.

