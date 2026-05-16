последняя новость: 21:47
Художественная гимнастика. Россияне пожаловались на судейство, сборные Израиля и Болгарии

время публикации: 16 мая 2026 г., 21:35 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 21:48
AP Photo/Rebecca Blackwell

Российская федерация гимнастики подала жалобу в Европейскую федерацию гимнастики, сообщает "Исраэль а-Йом".

Россияне недовольны судейством групповых соревнований на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, который проходил в конце апреля.

Россиянки, выступавшие в нейтральном статусе, победили в квалификации, но в финале заняли третье место.

Победили болгарки, второе место заняли израильтянки.

В заявлении россиян говорится, что болгарки и израильтянки "допустили значительные технические ошибки", которые не отразились на окончательных оценках.

Тренеры сборной России подали апелляцию во время турнира, но оценки остались неизменными.

