Побережье между Рош а-Никрой и Ахзивом объявлено закрытой военной зоной

В рамках подготовки к возможной эскалации и в связи с угрозой ударных беспилотников из Ливана ЦАХАЛ объявил участок побережья между городом Рош а-Никра и заповедником Ахзив закрытой военной зоной. Данное решение принято по итогам оперативной оценки ситуации, указ подписан командующим Северным военным округом генерал-майором Рафи Мило.

По сообщению Армии обороны Израиля, вход на указанную территорию для гражданских лиц без специального разрешения категорически запрещен. Ограничение не распространяется на военнослужащих и полицейских, выполняющих служебные обязанности.

Нарушителям приказа грозит судебное преследование.

Приказ вступил в силу в четверг в 21:20 и будет действовать до 31 мая 2026 года. Несколько дней назад Управление природы и парков сообщило о закрытии заповедника Ахзив в связи с ситуацией в сфере безопасности.