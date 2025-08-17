x
17 августа 2025
17 августа 2025
17 августа 2025
последняя новость: 12:28
17 августа 2025
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 40 из 60 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 46 беспилотника

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 17 августа 2025 г., 11:11 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 11:11
Генштаб ВСУ: перехвачены 40 из 60 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 46 беспилотника
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 17 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 60 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО перехватили/подавили 40 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракету сбить не удалось.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы попадания 20 БПЛА в 12 локациях. Причинен ущерб в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 16 августа, ночью и утром 17 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 46 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Смоленской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. В Воронеже были повреждены несколько квартир. Была атакована железнодорожная станция Лиски в Воронежской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

