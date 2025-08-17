x
17 августа 2025
17 августа 2025
Мир

Наводнения и оползни в Пакистане, сотни погибших

Пакистан
Наводнение
время публикации: 17 августа 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 10:59
Наводнения и оползни в Пакистане, сотни погибших
AP Photo/Muhammad Sajjad

Более 300 человек погибли на севере Пакистана в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями. Особенно тяжелая ситуация сложилась в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Здесь объявлен день траура.

По данным властей, по меньшей мере 74 домам нанесен значительный ущерб. Среди погибших – пять человек, входивших в экипаж спасательного вертолета, который потерпел крушение в тяжелых погодных условиях недалеко от афганской границы.

Еще около 60 человек погибли в соседней Индии. Всего же с начала сезона муссонов, продолжающегося с июня по сентябрь, в южной Азии погибли более 650 человек.

Мир
