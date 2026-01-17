Вице-президент нацсобрания Франции предложила разорвать отношения с NATO

Вице-президент национального собрания Франции Клеманс Гетте, представляющая левую партию "Непокоренная Франция" (LFI), выступила с предложением официально разорвать отношения с Североатлантическим альянсом. Соответствующая резолюция уже подготовлена для рассмотрения в парламенте.

В своем интервью Berliner Zeitung Гетте пояснила, что, хотя разговоры о выходе велись давно, нынешний курс Вашингтона сделал этот шаг критически необходимым. Основные претензии французского политика связаны с тем, что она называет "откровенным имперским подходом" Соединенных Штатов.

В качестве аргументов она указала на незаконный захват президента Венесуэлы и притязания на аннексию Гренландии как на примеры дестабилизирующих действий США.