17 января 2026
Мир

Вице-президент нацсобрания Франции предложила разорвать отношения с NATO

США
Франция
NATO
время публикации: 17 января 2026 г., 12:47 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 13:13
AP Photo/Olivier Matthys, File

Вице-президент национального собрания Франции Клеманс Гетте, представляющая левую партию "Непокоренная Франция" (LFI), выступила с предложением официально разорвать отношения с Североатлантическим альянсом. Соответствующая резолюция уже подготовлена для рассмотрения в парламенте.

В своем интервью Berliner Zeitung Гетте пояснила, что, хотя разговоры о выходе велись давно, нынешний курс Вашингтона сделал этот шаг критически необходимым. Основные претензии французского политика связаны с тем, что она называет "откровенным имперским подходом" Соединенных Штатов.

В качестве аргументов она указала на незаконный захват президента Венесуэлы и притязания на аннексию Гренландии как на примеры дестабилизирующих действий США.

