Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1424-й день войны

Минобороны РФ 17 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рожковичи, Храповщина, Новая Сечь и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Круглое, Григоровка и Белый Колодезь Харьковской области. Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шийковка, Чернещина, Смородьковка, Ковшаровка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 30 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Приволье Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям аэромобильной, шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании. Уничтожен склад горючего. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гавриловка, Федоровское, Новоподгородное Днепропетровской области, Гришино, Гулево, Белицкое, Сухецкое и Водянское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 440 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, два пикапа и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Прилуки Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Терноватое, Зализничное, Воздвижевка, Горькое Запорожской области и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новояковлевка, Магдалиновка, Веселянка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, девять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 167 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 214 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 109 558 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 170 танков и других боевых бронированных машин, 1 642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 634 орудия полевой артиллерии и минометов, 52 076 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).