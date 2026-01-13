В Конгресс США представлен законопроект об аннексии Гренландии

Член Палаты представителей от Республиканской партии Рэнди Файн, представляющий Флориду, вынес на рассмотрение Конгресса США законопроект об аннексии Гренландии, распространении на нее американского суверенитета и превращении в 51-й штат.

"Это позволит президенту определить средства, необходимые для присоединения Гренландии к нашему Союзу. Получив Гренландию, мы помешаем нашим противникам установить контроль над Арктикой и обеспечим безопасность нашего северного фланга от России и Китая", – заявил Файн.

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри сообщил о якобы исторических правах США на остров: "История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй Мировой войны, Дания сделать этого не смогла. После войны, Дания вновь ее оккупировала, проигнорировав протокол ООН".

Отметим, что эта точка зрения полностью игнорирует международное право, напоминая оккупацию СССР Балтийских государств и Восточной Европы после Второй Мировой войны и "доктрину Брежнева", согласно которой СССР имел право на вмешательство во внутренние дела стран Восточного блока, в том числе – на военную интервенцию.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен руководствоваться нормами международного права. "Есть только одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить", – сказал он.