81-летний Йовери Мусевени победил на президентских выборах в Уганде в седьмой раз. Оппозиция утверждает, что были вбросы бюллетеней, а накануне выборов в стране отключили интернет.

Мусевени, которому сейчас 81 год, пришел к власти в результате военного переворота в 1986 году. Официальные СМИ страны изображают его освободителем народа Уганды и миротворцем, а сам он называет себя гарантом стабильности.

Критики говорят, что он выстроил культ личности, окружает себя лояльными людьми и запугивает политических противников. Из-за его пожилого возраста идут разговоры о том, кто может стать его преемником. Считается, что он хотел бы видеть преемником сына, главу вооруженных сил Мухузи Кайнеругабе, хотя сам Мусевени отрицает, что готовит его к этой роли.