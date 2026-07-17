У побережья Флориды зафиксирован взрыв мощностью, эквивалентной землетрясению магнитудой 3,9

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала днем 16 июля необычное сейсмическое событие в Атлантическом океане примерно в 147 км к востоку-северо-востоку от города Понс-Инлет во Флориде. Событие произошло в 15:04 по местному времени, его условная магнитуда составила 3,9, а глубина источника была указана как нулевая. USGS классифицировала его не как землетрясение, а как "экспериментальный взрыв".

В ведомстве пояснили, что зарегистрированные колебания грунта больше соответствуют взрыву, чем естественному тектоническому событию. Точная причина произошедшего пока официально не названа.

Американский телеканал News 6 сообщил, что обратился за разъяснениями к представителям ВМС США, но к моменту публикации ответа не получил.

USGS отметила, что ранее американский флот проводил в этом районе полномасштабные ударные испытания кораблей с использованием подводных зарядов. Поэтому военные испытания рассматриваются как вероятное объяснение, однако подтверждения того, что именно ВМС организовали нынешний взрыв, пока нет.

В 2021 году неподалеку от побережья Флориды ВМС США проводили ударные испытания авианосца Gerald R. Ford. Тогда рядом с кораблем были последовательно взорваны три подводных заряда массой около 40 тысяч фунтов каждый, чтобы проверить способность авианосца и его систем продолжать работу после мощного взрыва.