Впервые в истории. Победители чемпионата мира по футболу получа чемпионские перстни
время публикации: 17 июля 2026 г., 07:23 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 07:23
Впервые в истории чемпионатов мира победители получат чемпионские перстни, сообщает сайт ФИФА.
Все 26 футболистов сборной-победителя получат именные перстни.
Всего будет выпущено 2026 таких перстней.
30 получит делегация сборной-победителя.
Остальные будут выставлены на продажу.
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