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Впервые в истории. Победители чемпионата мира по футболу получа чемпионские перстни

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 17 июля 2026 г., 07:23 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 07:23
Впервые в истории. Победители чемпионата мира по футболу получа чемпионские перстни
AP Photo/Lynne Sladky

Впервые в истории чемпионатов мира победители получат чемпионские перстни, сообщает сайт ФИФА.

Все 26 футболистов сборной-победителя получат именные перстни.

Всего будет выпущено 2026 таких перстней.

30 получит делегация сборной-победителя.

Остальные будут выставлены на продажу.

Спорт
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