Минобороны РФ опубликовало документ, названный списком погибших и раненных бойцов полка "Азов"

В понедельник, 18 апреля, министерство обороны РФ объявило, что располагает "достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников".

В заявлении минобороны РФ утверждается, что, по состоянию на 18 апреля, "реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23367 человек". Речь идет об убитых и раненых, которые не могут вернуться в строй.

В доказательство этого заявления минобороны РФ опубликовало файлы о боевых и небоевых потерях в/ч 3057 (полк "Азов") по состоянию на 29 марта 2022 года. В списке погибших указаны около 100 имен, звания, должности и обстоятельства гибели (сведения приведены на украинском языке).

При этом минобороны РФ утверждает, что располагает и другими документами, подтверждающими озвученные данные о потерях украинской армии.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что потери украинских войск в войне с Россией оцениваются украинским официальными лицами в 2500-3000 погибших. Зеленский сказал, что около 10000 украинских солдат ранены, многие из них в тяжелом состоянии, трудно оценить, сколько из них умрут от полученных ранений.

По данным ООН, с 24 февраля погибли около 2000 мирных жителей Украины (в их числе более 150 детей). Украинские власти заявляют, что погибли тысячи мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, их более 20 тысяч), в том числе свыше 200 детей.

Генштаб ВСУ заявляет, что безвозвратные потери российских военных – около 21000 человек.

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Международные наблюдатели говорят о том, что сведения о многотысячных потерях личного состава армии РФ в Украине, по всей видимости, в целом верны, но неточны.