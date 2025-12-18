Удары ВСУ по целям в Ростовской области, местные власти заявляют о жертвах

В ночь на четверг, 18 декабря, вооруженными силами Украины были атакованы Ростов, Батайск и Таганрог, в результате есть погибшие и раненые, сообщил губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь.

"Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три – получили ранения", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

В Батайске ранения получили семь человек. "Четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали... Одного из них врачи спасти не смогли", – сообщил глава региона.

В "многоэтажной новостройке" в западной части Ростова-на-Дону, которая была повреждена при украинской атаке, по данным спасательных служб, никто не пострадал, добавил Слюсарь.

Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что после удара по танкеру в порту города удалось избежать разлива нефтепродуктов, передает "Интерфакс".