Мир

Трамп заявил, что помог принести мир на Ближний Восток "впервые за 3000 лет"

США
Дональд Трамп
время публикации: 18 декабря 2025 г., 06:00 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 06:05
Трамп заявил, что помог принести мир на Ближний Восток "впервые за 3000 лет"
Doug Mills/The New York Times via AP, Pool

Президент США Дональд Трамп вечером 17 декабря выступил с телеобращением из Белого дома и, говоря о внешней политике, заявил, что помог "принести мир на Ближний Восток впервые за 3000 лет".

Американский президент подчеркнул, что его администрация добилась возвращения домой оставшихся живых заложников и тел погибших из Газы. При этом, как отмечают израильские СМИ, Трамп не упомянул Рана Гвили – последнего израильтянина, чьи останки все еще удерживаются в Газе.

Выступление Трампа прозвучало на фоне снижения рейтингов одобрения его правления. Что связано, прежде всего, с отсутствием успехов в экономике.

Речь длилась менее 20 минут и была посвящена, в основном, перечислению достижений и обвинениям в адрес бывшего президента США Джо Байдена.

