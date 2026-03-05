CNN: катарские ВВС сбили два иранских Су-24, предотвратив удары по американской базе

Катарские ВВС в начале недели сбили два иранских Су-24, которые, как утверждает CNN со ссылкой на источники, были "в двух минутах" от удара по авиабазе Аль-Удэйд (где размещаются силы США) и газовому комплексу Рас-Лаффан.

В публикации Мостафы Салема говорится, что иранские самолеты шли на сверхмалой высоте, не отвечали на радиопредупреждения и были классифицированы как "враждебные", после чего катарский истребитель вступил в воздушный бой и уничтожил обе цели. Обломки упали в территориальные воды Катара, ведутся поиски экипажей.

Факт уничтожения двух иранских "бомбардировщиков" впервые публично подтвердил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн на брифинге в Пентагоне (без детализации целей и маршрута), подчеркнув, что это был первый случай воздушного боя для ВВС Катара.