x
05 марта 2026
|
последняя новость: 05:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 05:40
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

CNN: катарские ВВС сбили два иранских Су-24, предотвратив удары по американской базе

Катар
ВВС
Война с Ираном
время публикации: 05 марта 2026 г., 04:44 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 04:52
CNN: катарские ВВС сбили два иранских Су-24, предотвратив удары по американской базе
AP Photo/Alex Brandon

Катарские ВВС в начале недели сбили два иранских Су-24, которые, как утверждает CNN со ссылкой на источники, были "в двух минутах" от удара по авиабазе Аль-Удэйд (где размещаются силы США) и газовому комплексу Рас-Лаффан.

В публикации Мостафы Салема говорится, что иранские самолеты шли на сверхмалой высоте, не отвечали на радиопредупреждения и были классифицированы как "враждебные", после чего катарский истребитель вступил в воздушный бой и уничтожил обе цели. Обломки упали в территориальные воды Катара, ведутся поиски экипажей.

Факт уничтожения двух иранских "бомбардировщиков" впервые публично подтвердил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн на брифинге в Пентагоне (без детализации целей и маршрута), подчеркнув, что это был первый случай воздушного боя для ВВС Катара.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook