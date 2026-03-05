Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 5 марта, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Утром местами слабый дождь в центре страны. В долинах на севере туман.

В Иерусалиме – 7-15 градусов, в Тель-Авиве – 11-18, в Хайфе – 10-18, в Эйлате – 12-24, в Беэр-Шеве – 7-19, на побережье Мертвого моря – 14-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-18, в Ариэле – 8-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-19, на Голанских высотах – 4-17.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В пятницу – солнечно. В субботу-понедельник – местами дожди. Во вторник-среду – малооблачно.