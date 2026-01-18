x
18 января 2026
|
последняя новость: 15:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 15:55
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Бывший ведущий CBS занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую коллекцию носков

Рекорды мира
время публикации: 18 января 2026 г., 15:09 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 15:11
Бывший ведущий CBS занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую коллекцию носков
AP Photo/Mark Schiefelbein

Джим Донован, бывший ведущий новостей CBS Philadelphia, вошел в Книгу рекордов Гиннесса – он стал обладателем самой большой в мире коллекции носков.

Его любовь к забавным моделям со временем превратилась в своеобразную шутку среди зрителей: поклонники начали отправлять ему домой носки с самыми разными принтами – от персонажей детских комиксов и изображений еды для завтрака до пар с его собственным портретом.

Донован регулярно делился фотографиями самых оригинальных находок в социальных сетях, используя хэштег #JimSocks, а подписчики активно поддерживали его стиль восторженными комментариями. Официально рекорд был зафиксирован в период его ухода из телевидения. Представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили, что коллекция насчитывает 1531 уникальную пару носков.

Для прозрачности подсчета Джим пригласил двух преподавателей программы моды и текстиля Университета Томаса Джефферсона в качестве независимых свидетелей. Они следили за тем, чтобы в коллекции не было одиночных носков или повторяющихся пар, а в конце проверки преподаватели подарили Доновану еще одну пару, которая, впрочем, в официальный зачет не вошла. По словам Донована, установление мирового рекорда Гиннесса стало исполнением его давней мечты.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 17 октября 2019

"Лабиринт" из ELMA – в книге рекордов Гиннеса
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 20 ноября 2014

Умерла любимица Испании герцогиня Альба – самая титулованная дворянка мира
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 03 мая 2009

Вальс-рекорд: Гиннесс вскружил головы 630 британцам. ФОТО