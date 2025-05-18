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Мир

На Манхэттене при беспрецедентных мерах безопасности прошел марш в поддержку Израиля

США
Израиль
время публикации: 18 мая 2025 г., 22:36 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 22:36
На Манхэттене при беспрецедентных мерах безопасности прошел марш в поддержку Израиля
AP Photo/Richard

Десятки тысяч людей приняли участие в марше в поддержку Израиля на Манхеттене. Среди 70 тысяч участников находились шестеро бывших заложников ХАМАСа – Элия Коэн, Илана Гручевски, Дорон Штейнбрехер, Шмуэль Кит Сигал и Авива Сигаль, Андрей Козлов.

Американские СМИ сообщают о беспрецедентных мерах безопасности за всю шестидесятилетнюю историю проведения марша. Полицейское управление Нью-Йорка задействовало специализированные подразделения быстрого реагирования, вертолеты, беспилотники, кинологов, сотрудников антитеррористического подразделения, которые были внедрены в толпу в качестве участников, а также тысячи сотрудников в форме. Впервые участники марша проходили проверку безопасности.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, присоединившийся к участникам, заявил, что "власти города не запугать".

Израиль отправил в Нью-Йорк самую многочисленную делегацию за всю историю марша, в нее вошли министры, депутаты Кнессета, родные погибших и раненых солдат ЦАХАЛа. Официальную делегацию возглавили министры Мики Зоар, Нир Баркат, Ицхак Васерлауф.

Мир
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