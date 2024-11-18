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Мир

Боррель подтвердил, что США разрешили использовать свои вооружения для ударов по России

Война в Украине
Война в России
время публикации: 18 ноября 2024 г., 21:54 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 22:02
Боррель подтвердил, что США разрешили использовать свои вооружения для ударов по России
AP Photo/Virginia Mayo

Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель стал первым западным политиком, официально признавшим, что Украина получила разрешение на использование американских вооружений для ударов по российской территории.

"Администрация Байдена разрешила применение своих вооружений для ударов на расстояние до 300 километров в глубине российской территории. По сути, это не так уж глубоко. Почему они приняли решение сейчас, а не накануне выборов – спросите у них", – заявил политик.

Боррель сообщил, что у ЕС нет централизованной политики по этому вопросу, и каждое государство принимает решения самостоятельно.

Отметим, что представители администрации США не спешат официально подтверждать изменение позиции. Представитель Государственного департамента США Мэтт Миллер также воздержался от комментария. "Главный вопрос – не то или иное изменение американской политики, а российская агрессия", – заявил он.

Мир
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