Мир

Погибшие и сотни пострадавших во время церемоний прощания с бывшим премьер-министром Кении

время публикации: 18 октября 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 14:23
Погибшие и сотни пострадавших во время церемоний прощания с бывшим премьер-министром Кении
17 октября во время государственного прощания с бывшим премьер-министром Кении Раилой Одингой на стадионе "Няйо" в Найроби произошла давка, сообщает Reuters. По данным "Врачей без границ", погибли два человека, более 160 получили травмы.

Газета The Standard и другие местные издания пишут о "сотнях пострадавших". Отмечается, что давка произошла, когда толпы людей попытались приблизиться к месту прощания после окончания основной церемонии.

Накануне, 16 октября, в ходе отдельного инцидента во время общественного прощания с Раилой Одингой на другом стадионе полиция открыла огонь для разгона толпы – тогда погибли три человека.

Власти усилили меры безопасности на последующих мероприятиях, но это не помогло, отмечает Associated Press.

