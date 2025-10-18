Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1333-й день войны

Минобороны РФ 18 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Корчаковка, Садки, Андреевка, Сенное, Стрелецкая Пушкарка и Пролетарское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Дергачи Харьковской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая два западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Моначиновка Харьковской области, Дробышево и Яровая Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Свято-Покровское, Пазено и Бересток Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Шевченко, Новоалександровка, Петровское, Удачное и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 580 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Полтавка Запорожской области, Подгавриловка и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял более 280 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня, артиллерийское орудие западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск, Приморское Запорожской области, Садовое и Львово Херсонской области. Уничтожены более 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, радиолокационной станции ПВО ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 90877 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25557 танков и других боевых бронированных машин, 1603 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30564 орудия полевой артиллерии и миномета, 44265 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми не менее 135100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).