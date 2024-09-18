Армения сообщила о предотвращении вооруженного переворота, спланированного Россией

Служба национальной безопасности Армении сообщила о предотвращении попытки захвата власти при помощи вооруженного переворота и о выдаче ордеров на арест семерых подозреваемых: пятерых граждан Республики Армения и двоих бывших жителей Нагорного Карабаха, все они проходили подготовку на территории России, сообщает ведомство.

Имена подозреваемых не называются, указываются их инициалы. По материалам расследования, подозреваемые проходили трехмесячные сборы в России "для ознакомления в процессе сборов с новыми видами тяжелого оружия, обучения навыкам их применения". Следствием также было установлено, что во время трехмесячных сборов каждому из подозреваемых в России платили 220 тысяч рублей ежемесячно.

Они неоднократно посещали российский город Ростов, где проходили предварительные проверки, в том числе с применением полиграфа, для выявления их личностных качеств и политических взглядов.

После проверки подозреваемых разместили на военной базе "Арбат", и с ними проводили занятия по ведению боя в закрытом помещении. "Кроме этого им сообщили, что цель учений — возвращение в Республику Армения и отстранение действующей власти — с призывами об очищении и спасении таким образом Республики Армения", – сказано на сайте следственного комитета Армении. После этого сообщения несколько подозреваемых отказались участвовать в учениях и вернулись в Армению, другие не успели "довести преступление до конца в результате раскрытия преступления правоохранительными органами Республики Армения".

Трое из семи подозреваемых арестованы, остальные четверо объявлены в розыск. Россия не комментирует данное сообщение.