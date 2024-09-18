Генсек ООН заявил о недопустимости превращать гражданские устройства в оружие
время публикации: 18 сентября 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 18:31
На пресс-конференции в преддверии недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН генсек организации Антонио Гутерриш прокомментировал взрывы пейджеров и устройств связи в Ливане и Сирии.
Гутерриш заявил, что запрет на превращение гражданских устройств в оружие должно стать правилом для мирового сообщества. "Полагаю, что контроль над гражданскими устройствами, превращение их в оружие должно стать правилом, которое страны должны реализовать", - заявил он.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 сентября 2024