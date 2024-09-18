Генсек ООН заявил о недопустимости превращать гражданские устройства в оружие

На пресс-конференции в преддверии недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН генсек организации Антонио Гутерриш прокомментировал взрывы пейджеров и устройств связи в Ливане и Сирии.

Гутерриш заявил, что запрет на превращение гражданских устройств в оружие должно стать правилом для мирового сообщества. "Полагаю, что контроль над гражданскими устройствами, превращение их в оружие должно стать правилом, которое страны должны реализовать", - заявил он.