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Мир

Генсек ООН заявил о недопустимости превращать гражданские устройства в оружие

время публикации: 18 сентября 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 18:31
Генсек ООН заявил о недопустимости превращать гражданские устройства в оружие
AP Photo/Hussein Malla

На пресс-конференции в преддверии недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН генсек организации Антонио Гутерриш прокомментировал взрывы пейджеров и устройств связи в Ливане и Сирии.

Гутерриш заявил, что запрет на превращение гражданских устройств в оружие должно стать правилом для мирового сообщества. "Полагаю, что контроль над гражданскими устройствами, превращение их в оружие должно стать правилом, которое страны должны реализовать", - заявил он.

Мир
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