Генштаб ВСУ: перехвачены 48 из 75 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 43 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 18 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 75 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 48 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 26 ударных БПЛА в шести локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 18 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 43 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской областей, над Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются.