x
18 сентября 2025
|
последняя новость: 09:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2025
|
18 сентября 2025
|
последняя новость: 09:45
18 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 48 из 75 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 43 беспилотника

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 18 сентября 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 09:38
Генштаб ВСУ: перехвачены 48 из 75 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 43 беспилотника
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 18 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 75 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 48 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 26 ударных БПЛА в шести локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 18 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 43 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской областей, над Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 сентября 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1303-й день войны