В Бруклине задержаны антиизраильские активисты

В Бруклине около корпуса Building 77 полиция Нью-Йорка задержала восемь пропалестинских активистов из группы "Demilitarize Brooklyn Navy Yard" (DBNY), блокировавших вход в здание, где расположены офисы компании Easy Aerial и Crye Precision. Об этом, в частности, сообщает антиизраильский активист Жерар Далбон.

На месте происшествия присутствовал сенатор от штата Нью-Йорк Джабари Бриспорт из партии "Демократические социалисты Америки", призвавший расторгнуть аренду с обеими фирмами, так как они сотрудничают с оборонной промышленностью Израиля.

Easy Aerial производит беспилотники и программное обеспечение для управления ими, Crye Precision – камуфляж и бронезащиту.

Группа DBNY более года проводит регулярные пикеты около Navy Yard, добиваясь "демилитаризации арендаторов". Сенатор Бриспорт публично заявлял, что договоры аренды с Easy Aerial и Crye Precision – "моральная ошибка" и "предательство доверия общества".