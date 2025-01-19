Дональд Трамп после вступления в должность намерен посетить Китай

Президент США Дональд Трамп заявил членам своей команды, что вскоре после вступления в должность хочет посетить Китай. В предыдущий раз Трамп посетил КНР с официальным визитом в 2017 году, в первый год первой президентской каденции.

Трамп воспринимает КНР как главного геополитического противника США. В ходе предвыборной кампании он угрожал ужесточить тарифы на китайскую продукцию, что дало основание говорить о торговой войне между двумя странами. Одновременно он говорил и о хороших отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином.

17 января Трамп и Си провели телефонный разговор. В ходе беседы речь шла о торговых отношениях двух стран и о ситуации с социальной сетью TikTok. Новоизбранный американский президент заявил, что совместно они смогут решить многие проблемы, сделав мир более безопасным.