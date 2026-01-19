Легендарный дизайнер Валентино Гаравани скончался в возрасте 93 лет

Кутюрье и создатель модного дома "Valentino S.p.A" Валентино Клементе Лудовико Гаравани скончался в Риме в возрасте 93 лет. О смерти великого дизайнера сообщили руководители созданного им фонда на странице фонда в социальной сети Instagram.

"Валентино Гаравани скончался в своей римской резиденции в окружении своих близких. Прощание состоится в среду, 21 января и в четверг, 22 января, по адресу Piazza Mignanelli 23, похороны пройдут в пятницу, 23 января, в базилике Santa Maria degli Angeli e dei Martiri в 11:00".

Валентино Гаравани вошел в историю моды как создатель изысканного стиля, сочетавшего классическую элегантность с современной роскошью. Уроженец небольшого итальянского городка Вогера, он в 1960 году основал в Риме модный дом, который превратился в символ высокой моды. Его творения носили первые леди, голливудские звезды и представительницы королевских семей. Фирменный алый оттенок, получивший название "красный Валентино", стал узнаваемым во всем мире. Завершив карьеру в 2008 году грандиозным показом в Риме, Гаравани посвятил себя благотворительности и поддержке искусства.