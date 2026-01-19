x
19 января 2026
|
последняя новость: 19:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2026
|
19 января 2026
|
последняя новость: 19:34
19 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке

Европейский Союз
время публикации: 19 января 2026 г., 19:17 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 19:34
Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке
AP Photo/Valentina Petrova

Президент Болгарии Румен Радев в специальном обращении к нации заявил о своей отставке. Он уточнил, что сегодня обращается к гражданам страны в последний раз в качестве президента, а завтра подаст официальное заявление об отставке в Конституционный суд. Об этом пишет сайт On Air Bulgaria.

Согласно болгарскому законодательству, полномочия президента не прекращаются автоматически после объявления об отставке. Конституционный суд должен провести заседание и принять решение о том, принимает ли он отставку главы государства. До этого момента Радев формально сохраняет свои полномочия.

Это заявление прозвучало на фоне политического кризиса и подготовки к очередным досрочным парламентским выборам, после того как партиям не удалось сформировать новое правительство.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 декабря 2025

Глава Центробанка Ирана подал в отставку на фоне демонстраций в Тегеране
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 декабря 2025

Юридический советник полиции Элазар Кахана подал в отставку со своего поста
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2025

Военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми подала в отставку