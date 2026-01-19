Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке

Президент Болгарии Румен Радев в специальном обращении к нации заявил о своей отставке. Он уточнил, что сегодня обращается к гражданам страны в последний раз в качестве президента, а завтра подаст официальное заявление об отставке в Конституционный суд. Об этом пишет сайт On Air Bulgaria.

Согласно болгарскому законодательству, полномочия президента не прекращаются автоматически после объявления об отставке. Конституционный суд должен провести заседание и принять решение о том, принимает ли он отставку главы государства. До этого момента Радев формально сохраняет свои полномочия.

Это заявление прозвучало на фоне политического кризиса и подготовки к очередным досрочным парламентским выборам, после того как партиям не удалось сформировать новое правительство.